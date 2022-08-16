شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحسم موقفه من ضم نجم يونايتد ودي يونج يتخذ قرار جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، موقفه من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط يونايتد بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط البلوجرانا بالموسم الجديد، ويرغب في عرض أحد نجومه على الفريق الكتالوني لإتمام الصفقة.



برشلونة يستبعد التعاقد مع دالوت من مانشستر يونايتد

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، أن الفريق الكتالوني، يفكر في التعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، لدعم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل داني ألفيش، وفشل التعاقد مع سيزار أزبيلكويتا الذي قرر تجديد عقده مع تشيلسي الإنجليزي بالفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن دالوت ليس خيارًا لدى برشلونة، كما أن اللاعب نفسه لا يرغب في الرحيل عن أولد ترافورد، بالفترة الحالية.

ويرغب نادي برشلونة الإسباني في رحيل فرينكي دي يونج، عن الفريق، وذلك من أجل توفير راتبه الكبير، وقدرة النادي على تسجيل الصفقات الجديدة.



دي يونج يُخطر زملائه في برشلونة بالرحيل إلى مانشستر يونايتد



وكانت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أكدت أن دي يونج أبلغ غرفة خلع الملابس بالنادي الكتالوني أنه قد ينتهي الأمر منه بالذهاب إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت: "دي يونج يشعر بالغضب من النادي الكتالوني، بسبب ضغطه عليه من أجل الرحيل عن الفريق بعد 3 سنوات قضاها مع الفريق منذ انضمامه للفريق قادمًا من نادي أياكس الهولندي، ولكن يدرس الرحيل بشكل جادي وخوض تجربة جديدة".

موعد انتقال دي يونج إلى مانشستر يونايتد



وأضافت: "من المتوقع أن يتم انتقال دي يونج إلى مانشستر يونايتد في نهاية السوق بنهاية شهر أغسطس الجاري، لينهي الجدل حول مصيره".

وكان دي يونج رافضًا للانتقال لنادي مانشستر يونايتد، بسبب عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه بدأ يعيد تفكيره ويدرس التواجد في أولد ترافورد.