شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاستخبارات الروسية تؤكد أن الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح ممثل خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية الجنرال فلاديمير ماتفييف بأن الدول الغربية قامت عمليا بشطب نظام كييف وتضع حاليا خططا لاحتلال جزء من الأراضي الأوكرانية.

الاستخبارات الروسية تؤكد أن الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف



وقال ماتفييف في مؤتمر الأمن الدولي الذي يجري اليوم الثلاثاء في موسكو في إطار منتدى "الجيش-2022": "من الواضح أن الغرب ليس مهتما بمصير نظام كييف".

وأضاف: "تدل المعلومات التي تحصل عليها الاستخبارات الخارجية الروسية على أن الدول الغربية قامت بشطبه تقريبا وهي تعمل حاليا بنشاط على صياغة خطط لتقسيم واحتلال جزء من الأراضي الأوكرانية على الأقل".



اعترف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن عائلته قد غادرت البلاد فور بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، بما في ذلك زوجته وابنه وابنته وكلابه.

جاء ذلك خلال مقابلة له مع المذيع الأوكراني، دميتري غوردون، ليلة أمس على قناة "يوتيوب" الخاصة بالمذيع، وقال كوليبا إنه كان في الولايات المتحدة الأمريكية في 23 فبراير الماضي، وانطلق إلى إسطنبول، ومنها قام بتغيير تذكرته إلى بولندا، حيث استقبله الرئيس البولندي، ومن هناك سافر إلى لفوف، وبينما كان يعبر الحدود التقى عائلته المتجهة إلى بولندا، بينما كان هو يعبر الحدود في الاتجاه العكسي.

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلمات كوليبا، في قناتها على "تليغرام"، بأن هذا هو "كل ما نحتاج معرفته عن الوطنية الأوكرانية الحقة"، حيث اعترف وزير الخارجية الأوكراني بمغادرة أبنائه وكلابه فور العملية العسكرية.

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الأسلحة الروسية أظهرت أفضل مزاياها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم الثلاثاء: "الأسلحة الروسية أثبتت أفضل مزاياها في المعارك".

كما لفت شويغو إلى أن العملية الخاصة بددت أسطورة "السلاح الفائق" الذي يزود الغرب أوكرانيا به ويزعم أنه قادر على قلب المعادلة في الجبهة.

مع ذلك، أشار شويغو إلى أن روسيا تدرس بعناية، العينات المغتنمة من الأسلحة الغربية، وقال: "نأخذ في الاعتبار المزايا والصفات الخاصة بها من أجل تحسين أساليب إجراء العمليات القتالية وزيادة فعالية الأسلحة الروسية".

وأكد الوزير أن روسيا تتطلع لتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التعاون العسكري والعسكري التقني، وخص بالذكر حضور "قادة عسكريين بارزين من الدول الصديقة هي بوروندي، وجمهورية غينيا، والكاميرون ومالي والسودان وأوغندا وتشاد وإثيوبيا وجمهورية جنوب إفريقيا" لمؤتمر موسكو للأمن الدولي هذا العام.

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن بعض الدول الغربية تنتظر استسلام أوكرانيا حتى يتم حل جميع المشاكل.

وتابع كوليبا في مقابلة مع الصحفي الأوكراني، دميتري غوردون: "مرارا يسألني وزراء الخارجية في المقابلات والمحادثات: إلى متى يمكنكم الصمود؟ وذلك بدلا من السؤال عما يجب فعله أيضا لتحقيق الفوز في أقصر وقت ممكن".

وأضاف أنه يتكون لديه انطباع بأن الجميع ينتظرون استسلام أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إزالة المشاكل ذاتيا.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن العمليات العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا مثلت نهاية للعالم أحادي القطب.



وقال شويغو في كلمة خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي يعقد في إطار منتدى "الجيش 2022." في موسكو: "بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمثل نهاية العالم أحادي القطب. أصبحت تعددية الأقطاب واقعا وحقيقة. وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح".

وأشار شويغو إلى أن الفرق الأساسي بين تلك الأقطاب يكمن في أن بعضها يحترم مصالح الدول ذات السيادة، ويأخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية والتاريخية للدول والشعوب، بينما يتجاهلها البعض الآخر.