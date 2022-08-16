شكرا لقرائتكم خبر عن قايمة الزوجة تورث لأهلها بعد وفاتها.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، مبدأ قضائى تحت عنوان: "قايمة الزوجة تورث لأهلها بعد وفاتها"، استعرض خلاله حكم نهائي يقر مبدأ قضائيًا: قائمة المنقولات حق الورثة حال موت الزوجة مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها، وتقضى بأحقية الوالدين في إرث ابنتهما في "العفش" والذهب، وإليكم التفاصيل كاملة:

فريد من نوعه.. حكم نهائى يقرر مبدأ قضائيا: "القايمة" حق الورثة إذا ماتت الزوجة.. وتؤكد: القائمة مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها.. وتقضى بأحقية الوالدين في إرث ابنتهما في "العفش" والذهب



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