انت الان تتابع خبر العملية السياسية تعيش حالة السكون في ظل عدم اتفاق الكتل.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لاتزال بوادر التهدئة تُهيمن على الخطاب لبعض القوى السياسية، في مسعى جاد على ما يبدو لترطيب الأجواء المشحونة ، ولملمة الامور تحت خيمة واحدة، تُفضي في نهاية المطاف، إلى حلول تُبحر بالعراقيين نحو بر الأمان الذين يبحثون عنه منذ سنوات، وبينما تنهمر المبادرات السياسية خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتغريدة عبر وزيره يدعو أتباعه إلى التظاهر يوم السبت المقبل في ساحة التحرير والتوجه الى ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء، وبدأت مخاوف العراقيين بالتزايد في ظل الوضع الراهن وذهاب البلد إلى المجهول، إذ ما يزال العراق يشهد صراعًا محتدمًا بين الأطراف السياسية الفاعلة ودعوة أتباعهم إلى التظاهر في تصعيد يرى البعض انه سيسهم في زيادة سخونة الوضع السياسي.

