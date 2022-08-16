شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن الغرب ينتظر استسلام أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن بعض الدول الغربية تنتظر استسلام أوكرانيا حتى يتم حل جميع المشاكل.

وزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن الغرب ينتظر استسلام أوكرانيا



وتابع كوليبا في مقابلة مع الصحفي الأوكراني، دميتري غوردون: "مرارا يسألني وزراء الخارجية في المقابلات والمحادثات: إلى متى يمكنكم الصمود؟ وذلك بدلا من السؤال عما يجب فعله أيضا لتحقيق الفوز في أقصر وقت ممكن".

وأضاف أنه يتكون لديه انطباع بأن الجميع ينتظرون استسلام أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إزالة المشاكل ذاتيا.

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الدول الغربية بالسعى لمد "نظام شبيه بحلف شمال الأطلسي" إلى منطقة آسيا والهادئ.

وأضاف بوتين في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إن الولايات المتحدة تحاول "إطالة أمد" الصراع في أوكرانيا، فيما اعتبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الشهر استفزازا "مخططا بدقة".

وشدد الرئيس الروسي على أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي، ويختار المزيد من الدول والشعوب، ما سماه "طريق التنمية السيادية".

وفي هذا السياق نوه بوتين، إلى أن روسيا سوف تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها والدول ذات التفكير المماثل، على تحسين الآليات الراهنة للأمن الدولي، عبر إنشاء آليات جديدة.



وأكد بوتين على أن روسيا في المجال العسكري مصرة على تعزيز قواتها المسلحة، وتطوير هياكلها الأمنية، وعلى المستوى السياسي تسعى لاتخاذ خطوات تساعد في بناء عالم أكثر ديمقراطية، يحمي الحقوق ويدعم التنوع الثقافي والحضاري.

وبشأن العملية الروسية في أوكرانيا، قال بوتين إن الأوضاع هناك تظهر أن الولايات المتحدة تحاول المماطلة وإطالة عمر الأزمة، فيما شدد على أن موسكو شنت تلك العملية بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة.



كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، االإثنين، عن فحوى رسالة بين زعيم البلاد، كيم جونج أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت أن بوتين أبلغ كيم أن البلدين "سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".



وأشارت إلى أن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

وبعث كيم أيضا برسالة إلى بوتين قال فيها إن الصداقة بين روسيا وكوريا الشمالية قد تبلورت في الحرب العالمية الثانية بالفوز على اليابان التي احتلت شبه الجزيرة الكورية.



وأضاف كيم في الرسالة أن "التعاون الاستراتيجي والتكتيكي والدعم والتضامن" بين البلدين وصل منذ ذلك الحين إلى مستوى جديد يتمثل في جهودهما المشتركة لإحباط التهديدات والاستفزازات من القوات العسكرية المعادية.

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية القوات المعادية، لكنها تستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

وتوقع كيم تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية بموجب اتفاقية تم توقيعها في عام 2019 عندما التقى مع بوتين.

وأعلنت كوريا الشمالية في يوليو/تموز اعترافها "بجمهوريتين" انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأثار المسؤولون احتمال إرسال عمال كوريين شماليين إلى المناطق للمساعدة في البناء والعمالة الأخرى.

وقطعت أوكرانيا على الفور العلاقات مع بيونج يانج بسبب هذه الخطوة.

وتحتفل كوريا الشمالية في 15 أغسطس/آب من كل عام بذكرى تحرير كوريا من الاستعمار الياباني.