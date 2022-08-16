تراجع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار كيلو السمك البوري والكابوريا والسبيط والكاليماري بين 5 و10 جنيهات، في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 15 جنيها خلال تعاملات اليوم.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

وسجل سعر كيلو السمك البلطي بين 27 و33 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 75 و85 جنيهًا بزيادة 15 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 65 و145 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو البوري إلى بين 66 و80 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.