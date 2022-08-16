إصابة شخص بطلقات نارية في مشاجرة مسلحة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شخص، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً يفيد بإصابة شخص بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة عائلية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة محمد عبدالفتاح خليل، 55 عاماً، بطلق ناري بالصدر والبطن، إثر نشوب مشاجرة عائلية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.