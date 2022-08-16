السعودية تعلن إجراءات جديدة بخصوص العمرة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح للقادمين من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن أداء فريضة العمرة بلا قيود.

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة".

كما بيّنت الوزارة أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات".

وتأتي القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.

المصدر: "سبوتنيك"