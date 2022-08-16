ميسي يغيب للمرة الأولى منذ 17 عاما عن الكرة الذهبية

اسماعيل عبد الحي - للمرة الأولى منذ سبعة عشر عامًا يغيب أسطورة كرة القدم في الألفية الثانية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمتوج بالجائزة الموسم الماضي، عن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للعام 2022.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قد أعلنت اليوم الجمعة، أسماء ثلاثين من اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام 2022.

وشهدت القائمة غياب قائد منتخب الأرجنتين ونجم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي للمرة الأولى عن القائمة منذ عام 2005، وهو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية.

وفاز ميسي بالكرة الذهبية سبع مرات في مسيرته الكروية كأكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وكانت آخر جائزة توج بها هي النسخة الماضية، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح جناح ليفربول والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وكذلك السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ بالإضافة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.