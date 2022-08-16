أبل تحدد 5 سبتمبر موعداً نهائياً للموظفين للعودة إلى المكاتب (أ ف ب).

ذكرت «بلومبرغ» نيوز اليوم الإثنين أن شركة أبل حددت موعداً نهائياً لموظفيها للعودة إلى المكاتب في الخامس من سبتمبر/أيلول لثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً.

وقالت إن أبل، التي أبلغت موظفيها بالخطة الجديدة اليوم الاثنين، ستطلب من الموظفين العمل من المكاتب في أيام الثلاثاء والخميس بينما يحدد كل فريق عمل اليوم الثالث.

وتنضم أبل بذلك إلى العديد من شركات التكنولوجيا التي بدأت في إصدار أمر بالعودة إلى المكاتب مع تراجع حالات كوفيد.