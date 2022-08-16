الصين تفرض عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان

16 أغسطس , 2022 تايوان (أ ف ب). ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الثلاثاء أن الصين فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان في الصين هسياو بي-كيم، سفير تايوان الفعلي لدى واشنطن، وولنغتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان.

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