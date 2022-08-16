16 أغسطس , 2022
ارتفاع عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى 11 (أ ف ب).
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها اليوم الثلاثاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا مزيداً من الجثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى حادث الأحد إلى 11.
ودمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة ما لا يقل عن 62 شخصاً.
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