انت الان تتابع خبر سقوط طائرة ومصرع قائدها في السعودية (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لقي قائد طائرة خفيفة أقلعت صباح اليوم الثلاثاء من مطار الثمامة شمال العاصمة السعودية الرياض مصرعه، جراء حادث لم تتضح ملابساته.
وقال مكتب تحقيقات الطيران في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع "تويتر": "تعرضت طائرة خفيفة صباح اليوم لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط".
وأكد المكتب مصرع قائد الطائرة جراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريقا لإجراء التحقيق وكشف ملابسات وأسباب الحادث.
وفي وقت سابق من شهر آب الجاري سقطت طائرة خفيفة على شاطئ البحر في منطقة عسير جنوب غربي البلاد.
وأكد المكتب مصرع قائد الطائرة جراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريقا لإجراء التحقيق وكشف ملابسات وأسباب الحادث.
وفي وقت سابق من شهر آب الجاري سقطت طائرة خفيفة على شاطئ البحر في منطقة عسير جنوب غربي البلاد.
وأظهر فيديو متداول لحظة سقوط الطائرة داخل البحر بعدما اختل توازنها.
ووقتها قال مكتب تحقيقات الطيران إنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل قوات حرس الحدود وتم نقلهما إلى المستشفى، مضيفا أن الطائرة تعرضت "لأضرار جسيمة".