قناة تلغرام تتسبب بسجن نائب ايراني والسبب عائلة سليماني

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف بمحافظة طهران، أصدرت حكما نهائيا بالسجن لمدة عامين بحق النائب عن التيار الإصلاحي أردشير مطهري، بتهمة "نشر أكاذيب" ضد عائلة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.



وذكرت وكالة أنباء "برنا" الحكومية، أن "النائب أردشير مطهري عن مدينة غرمسار التابعة لمحافظة سمنان شمال إيران، حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة نشر أكاذيب في قناة إخبارية يديرها عبر تطبيق تلغرام ضد عائلة الجنرال قاسم سليماني".

وأضافت الوكالة أن "الحكم ضد النائب أردشير مطهري شمل ،أيضا، دفع غرامة مالية قدرها 80 مليون ريال إيراني (300 دولار أمريكي)".

وأشارت إلى أن "المحكمة حكمت ،أيضا، بالتهم ومدة السجن والغرامة ذاتها، ضد شخص آخر يدعى مهدي خالقي، كان يشغل هذه القناة الإعلامية في تلغرام والتي يدعمها النائب مطهري".

من جانبه، ذكر موقع صحيفة "همشهري" الحكومية، أن "محكمة طهران قضت أيضا بوقف نشاط هذه القناة الإخبارية عبر تلغرام لمدة 3 سنوات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيوقف تنفيذ هذا الحكم ضد النائب أردشير مطهري بموجب المادة 455 من قانون العقوبات الإيراني، لأن النائب مطهري ومهدي خالقي ليس لديهما سجل إدانة جنائية فعالة".

وأوضحت أنه "بموجب هذه المادة فإنهما في حال ارتكبا أي جريمة عن عمد خلال مدة وقف نشاط القناة الإخبارية سيتم تطبيق العقوبة بحقهما".

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن التصريحات التي نشرها النائب مطهري ضد عائلة قاسم سليماني.