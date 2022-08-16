انت الان تتابع خبر كيف تستعد أمبر هيرد لمعركتها القضائية الجديدة ضد جوني ديب؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أمبر هيرد بدأت استعداداتها لخوض جولة قضائية جديدة ضد زوجها السابق جوني ديب، واتخذت عدة إجراءات في الفترة الأخيرة من أجل المعركة المنتظرة الجديدة، وعلى رأسها تغيير فريق دفاعها وتعيين أسماء جديدة في فريق دفاعها، وذلك قبل استكمال إجراءات التقاضي ضد جوني ديب، والتي انتهت جولتها الأولى بانتصار الأخير ضدها.
وذكر المتحدث باسم أمبر هيرد في بيانه قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي لحرية التعبير، فإننا ننظر إلى قرار هيئة المحلفين ليس كبداية النهاية، ولكن مجرد نهاية البداية.. هناك محكمة مختلفة تستدعي تمثيلاً مختلفاً، خاصة وأن الكثير من الأدلة الجديدة تظهر الآن".
وقال أعضاء فريق دفاع أمبر هيرد الجديد في بيان لهم: "نرحب بفرصة تمثيل السيدة هيرد في هذا الاستئناف لأنها قضية لها آثار مهمة على التعديل الأول لكل أمريكي، نحن على ثقة من أن محكمة الاستئناف ستطبق القانون بشكل صحيح دون مراعاة الشعبية، وإلغاء الحكم الصادر ضد السيدة هيرد، وإعادة التأكيد على المبادئ الأساسية لحرية التعبير"، في حين أكدت محاميتها السابقة أنها مستعدة لتقديم التعاون والمساعدة لكي تحقق النجاح لأمبر هيرد في قضيتها.
وقدمت أمبر هيرد استئناف جديد ضد الحكم الصادر ضدها في قضية جوني ديب، بعد رفض طلبها بإلغاء الحكم، وقال متحدث باسم هيرد إنهم يعتقدون أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف بما يتفق مع التعديل الأول، وأضافوا أن لذلك السبب يستأنفون على الحكم، وأعلن الفريق القانوني لجوني ديب أنهم يستأنفون أيضاً على حكم الدعوى المضادة، وأنهم قدموا استئنافًا متزامنًا لضمان نظر محكمة الاستئناف في السجل الكامل وجميع القضايا القانونية ذات الصلة".
وشهدت الفترة الأخيرة عدة تطورات في قضية جوني ديب وأمبر هيرد، والتي قد تستغلها أمبر هيرد في جولتها القضائية الجديدة، ومنها الكشف عن الوثائق السرية في المحاكمة، والتي كشفت وجود تلاعب بالملفات الصوتية والصور المهمة التي أصبحت نقطة تحول في الإجراءات القانونية لإظهار أمبر هيرد في صورة سيئة، ومحاولة فريق جوني ديب القانوني لوم أمبر هيرد في وفاة صديقة لها في حادث بالسيارة، بالاعتماد على سوابق لها لتصويرها على أنها وقعت في مخالفات قيادة السيارة وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تقديم صور مسيئة لها في أوراق القضية، وهي التي رفضتها المحكمة وغيرها من التفاصيل التي جاءت ضد جوني ديب.