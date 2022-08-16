انت الان تتابع خبر جنايات الانبار: السجن 15 سنة بحق ارهابي اعتدى على القوات الامنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم ارهابي عن جريمة مشاركته بصد هجمات القوات الامنية في الفلوجة.