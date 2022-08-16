شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة أمريكية تلبي جزئيا طلب ماسك.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال موقع Business Insider، إن محكمة أمريكية لبت بشكل جزئي، أمس الاثنين، التماسا من جانب الملياردير إيلون ماسك، الذي طلب تسليمه معلومات من 22 موظفا آخرين في "تويتر" حول عمل المنصة.

محكمة أمريكية تلبي جزئيا طلب ماسك.. ما القصة؟

ونقل الموقع عن مصادر له، أن المحكمة ألزمت شركة تويتر بتسليم ماسك البيانات التي كانت تحت تصرف المدير السابق لأحد أقسام الشركة.

ويؤكد الموقع أن ماسك رفع طلبه المذكور بشكل سري، إلى المحكمة في الأسبوع الماضي، وطالب فيه إلزام تويتر بتقديم البيانات التي يحتفظ بها كبير مديري السوق الاستهلاكية السابق كافون باكبور. ووفقا لقرار المحكمة، يجب على تويتر "جمع ودراسة وتقديم وثائق" باكبور. وخلال المداولات القضائية أراد الادعاء تلقي معلومات ليس فقط من باكبور، بل ومن بعض المديرين المتوسطين في الشركة.

ووفقا للموقع، على الأغلب كان باكبور يملك إمكانية الوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بالبيانات الخاصة بتحليل نشاط "بوت" على الشبكة الاجتماعية.

وأشار الموقع إلى أن فريق المحامين التابع للملياردير، قدم طلبا جديدا للمحكمة بخصوص إلزام تويتر بتقديم وثائق إضافية حول الإحصائيات المتعلقة بمستخدمي المنصة وعن طرق جمع البيانات ومعالجتها.

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن إنتاج مصنعه الضخم في مدينة شنغهاي الصينية أول مليون سيارة كهربائية.

وقال ماسك على "تويتر"، إن وإثر انتاج مليون سيارة في مصنعه بشنغهاي، بلغ إجمالي عدد سيارات "تسلا" الكهربائية التي تم إنتاجها حول العالم 3 ملايين سيارة.

وبدأت عجلة الإنتاج في مصنع "تسلا" الضخم في شنغهاي بأواخر عام 2019، وتجاوز معدل انتاجه السنوي 800 ألف سيارة مع نهاية العام الماضي 2021، وأصبح في الوقت الحالي هو مركز التصدير الرئيسي للشركة، حيث يقوم بتصدير السيارات إلى أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى الصين.

يشار إلى أن إيلون ماسك احتفل في العام الحالي بافتتاح مصنعين ضخمين لـ "تسلا" في برلين بألمانيا، وولاية تكساس الأمريكية، كما أنه يدرس إمكانية افتتاح مصانع في أماكن أخرى، مثل كندا.

باع إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، 7.9 مليون سهم من من أسهم الشركة بقيمة 6.88 مليار دولار، حسب وثائق لجنة الأوراق المالية الأمريكية.

وتظهر هذه الوثائق، أن عملية البيع جرت يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار أسهم تيسلا بنسبة 6.6 ٪، وكذلك يوم الاثنين، عندما أظهرت زيادة متواضعة، بنسبة 0.8 ٪، ويوم الثلاثاء، عندما انهار سعرها مرة أخرى بنسبة 2.4٪.

وكان ماسك قد باع في وقت سابق ما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم تسلا بعد توصله إلى اتفاق لشراء شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنا أنه لن يبيع لاحقا أسهم شركة السيارات في المستقبل. وكأنه كان في حاجة لأموال متحررة لتمويل جزء من الصفقة.

واتفق ماسك في أبريل على شراء شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، لكنه طلب بعد ذلك التحقق من بيانات الشركة التي تفيد بأن عدد الحسابات المزيفة المستخدمة، من بين أمور أخرى، لإرسال رسائل غير مرغوب فيها، لم يتجاوز 5٪.

ولكن ماسك أخطر تويتر لاحقا بأنه يرفض شراء شبكة التواصل الاجتماعي هذه، موضحا أنه كان يمارس حقه في اتمام الاتفاقية، مشيرا إلى ان الشبكة الاجتماعية قللت من عدد الحسابات المزيفة، ولم تقدم أيضا المعلومات الضرورية.

وعندها رفعت الشبكة الاجتماعية دعوى قضائية ضد رجل الأعمال ماسك في محكمة ولاية ديلاوير.

يشار إلى أن شركة تسلا موتورز الأمريكية تأسست في عام 2003 كمطور ومصنع للسيارات الكهربائية والتقنيات المتعلقة بها.

وإضافة إلى السيارات الكهربائية، تقوم هذه الشركة بتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية باستخدام تقنيتها الخاصة وتبيعها لشركات سيارات أخرى، ولا سيما تويوتا ودايملر.