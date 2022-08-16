بوتين: موسكو مستعدة لتسليح حلفائها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن موسكو تقدر علاقاتها مع دول في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وإنها مستعدة لتزويد حلفائها بأسلحة حديثة.
واستغل بوتين كلمة ألقاها في معرض أسلحة بالقرب من موسكو في التفاخر بقدرات الأسلحة الروسية المتطورة والإعلان عن استعدادها لتقديم تكنولوجيا التسليح إلى الدول التي تتفق مع سياساتها.
وقال بوتين في حفل افتتاح منتدى "الجيش-2022" قرب موسكو "نحن مستعدون لأن نقدم لحلفائنا أحدث أنواع الأسلحة، من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة".
وأضاف "كلها تقريباً استُخدمت أكثر من مرة في عمليات قتالية حقيقية".
وكان بوتين يتحدث بعد قرابة ستة أشهر من بداية الحرب الروسية في أوكرانيا والتي تعرضت موسكو خلالها لانتكاسات متكررة وخسائر فادحة.
ويقول محللون عسكريون غربيون إن الأداء الضعيف للقوات والأسلحة الروسية في أوكرانيا يمكن أن يجعل صادرات السلاح الروسية أقل جاذبية للمشترين المحتملين، مثل الهند التي اعتمدت بشدة على التكنولوجيا العسكرية الروسية في الماضي.
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