انت الان تتابع خبر منذ بدء حربها مع روسيا.. أوكرانيا ترسل أول سفينة حبوب لإفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ دوليات

أظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون"، اليوم الثلاثاء، أن السفينة "بريف كوماندر" غادرت ميناء بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى إفريقيا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

