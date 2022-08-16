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انت الان تتابع خبر بنكهة عراقية.. الدوري السويدي يشهد مفارقة مثيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-16 | 07:39
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الخليج 365 ـ رياضة
انتزع هاماربي فوزاً ثميناً من مستضيفه جوتنبيرج بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين في ملعب أولوفي ، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السويدي الممتاز.
وشهدت المباراة التي حضرها أكثر من 20 ألف متفرج، مفارقة غريبة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، عندما احتسب حكم المباراة محمد الحكيم، السويدي من أصول عراقية، ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض تسبب بها لاعب هاماربي، العراقي مهند جعاز، ولكن العراقي الآخر كيفن يعقوب مهاجم جوتنبيرج لم يستغلها وأهدر على فريقه فرصة التقدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 77 عن طريق الجامبي أبوبكر تراولي، ليمنح فريقه هاماربي 3 نقاط جديدة وضعته بالمركز الثالث برصيد 36 نقطة، فيما ظل جوتنبيرج بالترتيب السادس برصيد 30 نقطة.
يذكر أن الدوري السويدي الممتاز للموسم الحالي، يشهد حضوراً واسعاً للمحترفين العراقيين.
وجاء هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 77 عن طريق الجامبي أبوبكر تراولي، ليمنح فريقه هاماربي 3 نقاط جديدة وضعته بالمركز الثالث برصيد 36 نقطة، فيما ظل جوتنبيرج بالترتيب السادس برصيد 30 نقطة.
يذكر أن الدوري السويدي الممتاز للموسم الحالي، يشهد حضوراً واسعاً للمحترفين العراقيين.