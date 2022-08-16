انت الان تتابع خبر بسبب أمريكا.. الصين تواصل معاقبة تايوان والمتضرر 7 مسؤولين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن "من بين الذين تمت عاقبتهم هسياو بي-كيم سفير تايوان الفعلي لدى واشنطن، وويلينجتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان".

وذكر متحدث باسم مكتب شؤون تايوان أن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونج كونج وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.



وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينج-تشانج ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيس البرلمان يو سي-كون.وتعيش الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي حالة توتر مع الصين التي تتمسك بالسيادة عليها وفق مبدأ الصين الموحدة.

وكانت وزارة الخارجية التايوانية، أعلنت أن تايبيه ترفض نموذج "بلد واحد ونظامين" الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة جوان أو، في مؤتمر صحفي، أن شعب تايوان وحده يملك حق تقرير مصيره، وفقا لوكالة رويترز.



وأضافت أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان "كذريعة لخلق وضع عادي جديد لترهيب الشعب التايواني".

والأربعاء، أعلن الجيش الصيني، اكتمال مهام عسكرية مختلفة حول تايوان، مؤكدا أنه "أتم بنجاح" مهام مختلفة حول الجزيرة بعد نحو أسبوع من التدريبات.

وأجرى الجيش الصيني سلسلة غير مسبوقة من التدريبات البحرية والجوية في مناطق قريبة من تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وأثارت زيارة بيلوسي غضب الصين التي تعتبر تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي إقليما تابعا لها وردت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبيه للمرة الأولى بالإضافة إلى التخلي عن بعض خطوط الحوار مع واشنطن.

من جانبها، قالت رئيسة تايوان تساي إنج ون، إن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان لعدم اضطراب سلسلة التوريد العالمية للمنتجات ذات التقنية المتطورة".

