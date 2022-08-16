شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكين توجه رسالة عاجلة إلى مؤيدي انفصال تايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن بكين تحذر أنصار انفصال تايوان وتدعوهم للتفكير مرتين قبل أن يتجرأوا على تحدي القانون.

بكين توجه رسالة عاجلة إلى مؤيدي انفصال تايوان

وشدد المسؤول الصيني على أنهم سينالون العقاب الشديد، إذا تمادوا في تصرفاتهم.

وأضاف: "يتعارض استقلال تايوان مع مسار ومجرى التاريخ، ويؤدي إلى طريق مسدود. قائمة العقوبات ضد المؤيدين المتشددين لاستقلال تايوان التي تم الإعلان عنها اليوم ليست القائمة الكاملة. ندعو أنصار استقلال تايوان إلى أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان، وإذا تجرأوا على تحدي القانون، فسوف يعاقبون بشدة".

ووفقا له، لا ينبغي لأحد أن يقلل من إصرار بكين الراسخ وإرادتها الراسخة وقدراتها الكبيرة، على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وأعرب عن أمله في أن يتحد الشعب في تايوان مع المواطنين في البر الرئيسي لتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان ودفع عملية إعادة توحيد الوطن الأم.

قبل ذلك قال التلفزيون المركزي الصيني، إن بكين فرضت عقوبات على سبعة سياسيين من تايوان، بسبب دعمهم للنزعات الانفصالية ودعم استقلال الجزيرة.

قال التلفزيون المركزي الصيني، إن بكين فرضت عقوبات على سبعة سياسيين في تايوان، بسبب دعمهم للنزعات الانفصالية ودعم استقلال الجزيرة.

وشملت عقوبات الحكومة الصينية، ممثل تايوان في الولايات المتحدة سياو ميتسين، والسياسي هو لي سيون، ونائب رئيس البرلماني التايواني تساي تسيتشان، وكذلك بعض أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني.



وتشمل العقوبات كذلك كل أعضاء أسرهم، وهي تتضمن منعهم من دخول البر الرئيسي للصين ومناطق هونغ كونغ وماكاو الإدارية الخاصة.

ووصف المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمفوض بإعلان فرض العقوبات، الرغبة في انفصال واستقلال الجزيرة بأنها "أكبر عقبة أمام إعادة توحيد الوطن وتعتبر بمثابة الخطر الخفي الجسيم أمام تجديد شباب الأمة".

وقال: "منذ فترة من الزمن، عمل عدد صغير من دعاة استقلال تايوان للتواطؤ مع القوى الخارجية بهدف تنفيذ استفزازات وإعلان استقلال الجزيرة، وتعمدوا بشكل مقصود إثارة مواجهة بين جانبي مضيق تايوان، مما أدى إلى تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

يشار إلى أن الوضع حول تايوان كان قد تصاعد بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وهي الأولى لرئيس مجلس النواب بالكونغرس منذ عام 1997. البيت الأبيض نأى بنفسه عن تصرف بيلوسي وأعلن "التزامه بسياسة صين واحدة".

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش يجري تدريبات عسكرية ودوريات حول تايوان ردا على "تواطؤ" بين تايبيه وواشنطن.



وجاء في تصريح صدر عن المتحدث باسم الوزارة، وو تشيان، نشر في صفحة الوزارة على "WeChat": "نظمت المنطقة العسكرية للقيادة العسكرية للجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة ودوريات حول تايوان بمشاركة قواتها المختلفة التي يجب أن تشكل رفضا حاسما وعاملا رادعا للتواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان".

وأضاف أن الجيش الصيني يواصل تحسين قدرته العسكرية للدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي الصينية والقمع بحزم لكل أشكال من الانفصال في تايوان وأي تدخل خارجي.

وأضاف وو تشيان أن الأعمال الأمريكية تنتهك بشكل جدي مبدأ "الصين الواحدة" وبنود البيانات الأمريكية الصينية الثلاثة، موضحا: "إنها تنتهك سيادة ووحدة الأراضي الصينية وتعطي إشارات خاطئة للقوى الانفصالية التي تدعو إلى "استقلال تايوان" وتظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة كمدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

ووصل وفد للكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور إيد ماركين أمس الأحد إلى تايوان. وأفادت وسائل إعلام دولية بأن أعضاء الوفد سيجرون لقاءات مع المسؤولين الكبار في تايوان لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والجزيرة والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمارات وحلقات الواردات العالمية وتغير المناخ وإلى آخره.