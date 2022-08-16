شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية لتفادى ارتفاع أسعار الألومنيوم محليا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركات عاجلة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتفادى تأثير ارتفاع أسعار الألومنيوم عالمياً على السوق المصري، تكشف عنها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ووفقا لخطة التنمية فأن الخطة تستهدف العمل على تأمين الإمدادات من خام البوكسيت وفق تعاقدات طويلة الأجل، والعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم، وذلك بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر استيراد خام الألومنيوم ومنتجاته.

وتأتى تلك التحوطات بعد دراسه واستعراض متكامل من جانب الحكومة فى وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة فى كل المجالات.

وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصرى والذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية.