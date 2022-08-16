شكرا لقرائتكم خبر عن شروط حددها القانون لحصول الموظف المؤمن على حقه في التأمينات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر فى ١١ يوليه عام ٢٠٢١ - شروط انتهاء خدمة الموظف أو العامل المؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة وفقا للشروط الآتية :-

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

(أ)توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن (٥٠%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.

(ب)أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرا، وتكون المدة ٣٠٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(جـ)تقديم طلب الصرف.

(د)ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات الواردة بالبنود (٢، ٣، ٤) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية:

(أ)المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (١، ٢) من البند أولا من المادة (٢) من هذا القانون.

(ب)المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (٣) من البند أولا من المادة (٢) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

(جـ)انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (١، ٢) من البند أولا من المادة (٢)من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (٣) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

(د)ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:

(أ)تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

(ب)رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

(جـ)زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.