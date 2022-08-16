للحاصلين على الإعدادية.. 7 شروط للقبول في مراكز القابضة للكهرباء الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعلن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2021/2022 للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كل من:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء -مدرسة جلال فهمى الثانوية الصناعية الفنية.

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء-مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية (نظام ثلاث سنوات).

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء -مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية (نظام ثلاث سنوات).

- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء-مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية (نظام ثلاث سنوات)، بالشروط الآتية:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية عامة / أزهرية (إنجليزي) من محافظات القاهرة الكبري (القاهرة - الجيزة- القليوبية) للعام الدراسي 2021/2022 (للذكور فقط).

2- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 سنة.

3- يتم التقديم إلكترونيًا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg خلال الفترة من 14 أغسطس 2022 الى 18 أغسطس 2022 ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد.

4- الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.

5- يتم عقد اختبار قدرات و إجراء مقابلة شخصية و كشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول.

6- سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم كما سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.

7- الشركة غير مسئولة عن تعيين الخريجين.