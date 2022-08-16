شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية ثاني الجولات بالنسخة الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية ثاني جولات البطولة، وذلك يأتي كالتالي..

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022/2023

المركز الأول - رودريجو «ليدز يونايتد» 3 أهداف.

المركز الثاني - باسكال جروس «برايتون» هدفين.

المركز الثالث - إرلينج هالاند «مانشستر سيتي» هدفين.

المركز الرابع-خيسوس «أرسنال» هدفين.

المركز الخامس -ألسكندر ميتروفيتش «فولهام» هدفين.

المركز السادس -جوش دا سيلفا «برينتفورد» هدفين.

موعد انطلاقة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تفتتح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 بمواجهة تجميع بين توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون يوم السبت القادم الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري.

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

- توتنهام × وولفرهامبتون

« السبت 20/8»

•الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- إيفرتون × نوتنجهام فورست

« السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- ليستر سيتي × ساوثهامبتون

« السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- فولهام × برينتفورد

« السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- كريستال بالاس × أستون فيلا

« السبت 20/8»

• الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

- بورنموث × آرسنال

« السبت 20/8»

• السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- وست هام يونايتد × برايتون

« الأحد 21/8»

• الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- ليدز يونايتد × تشيلسي

« الأحد 21/8»

• الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي

« الأحد 21/8»

• الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- مانشستر يونايتد × ليفربول

« الإثنين 22/8»

• التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.