كوريا الجنوبية تسجل أقل من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني



محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إلى أقل من 100 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي لكن عدد المرضى المصابين بحالات خطيرة ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 84 ألفا و 128 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 463 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و502 ألف و164 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و710 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.