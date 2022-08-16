اليوم.. محاكمة أم قتلت طفلتها بعدما طلبت الطعام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، جلسة محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها بعد أن طلبتها بإحضار الطعام، بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها ملتفتة عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوي على تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتى بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها آملة ألا تنفر من سئلها، ففاجئتها بتنصلها من الأمومة ضاربة إياها على وجهها فأشتد بكائها.

المتهمة انهالت عليها صفعًا حتى ارتطمت رأسها بالحائط، فأُغشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وخارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.