محاكمة متهم في قضية "خلية متفجرات المطرية".. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية متفجرات المطرية".

يذكر أن المتهم وجهت له النيابة العامة، بعد القبض عليه واستجوابه، عدة اتهامات كانت من ضمنها اتهامه بإمداد الجماعة الإرهابية بالمواد المفرقعة والذخائر، والقذائف الصاروخية والآر بي جي، وهي تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية.

كما قام المتهم بعد إلقاء القبض عليه، بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته مرة أخرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، عدد 4 متهمين من بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وآر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.