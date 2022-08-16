شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع من كلوب على التعادل مع كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أرجع يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، سبب التعادل مع كريستال بالاس إلى احتمالية وجود سحر للفريق.

نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

والتقى فريق ليفربول بنظيره كريستال بالاس مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لقد كانت بداية جيدة حقًا، ما أردناه بالضبط، أظهر الكثير من الرغبة، كان كل شيء هناك".

وتابع: "لقد كنا غير محظوظين في المواقف، كانت خطة مباراة بالاس بوضوح أن يكون هناك 5 لاعبين في الخلف، وإحضار رجال خلف الكرة والذهاب للهجمات المرتدة، إنه أمر صعب مع سرعة زاها".

تعليق كلوب على طرد نونيز

وأكد: “بدأنا الشوط الثاني بشكل إيجابي، مثلما فعلنا في الأول، ولكن طرد نونيز كان بمثابة ضربة قاضية بالنسبة لنا، ثم تعادلنا بعد أربع دقائق، مع 10 رجال يبذلون مثل هذا الجهد، شعوري الحقيقي الآن هو الفخر”.

وأكد: "بالطبع كانت حمراء، لقد تم استفزازه ولكن هذا ليس هو الطريقة التي يجب أن يتصرف بها".

كلوب: ليفربول يعاني من السحر

وواصل: "كل شيء سار ضدنا في الأسبوع السابق، كان الأمر كما لو كان لدينا ساحرة في المبنى بالنظر إلى جميع الإصابات لدينا، لذلك أنا فخور بالطريقة التي استجبنا بها".

واختتم: “هدف لويس دياز؟ كان لا يًُصدق، لقد قدم مباراة قوية للغاية وسجل هدفًا رائعًا، بالطبع كنا بحاجة إلى ذلك”.