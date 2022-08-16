شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تقدم واجب العزاء في ضحايا كنيسة "أبو سيفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واجب العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين بمطرانية شمال الجيزة، ومقرها كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمهندسين.

ونقل الوفد، مواساة وتعازي جميع أعضاء التنسيقية للكنيسة المصرية وأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم.

ضم وفد التنسيقية، النائب نادر مصطفي، النائب محمد اسماعيل، النائب أحمد رمزي، النائب عماد خليل، النائب احمد فتحي، النائب محمد تيسير مطر، والنائبة رشا أبو شقرة.

وفد التنسيقية يقدم العزاء في ضحايا كنيسة "أبو سيفين"

وفد التنسيقية

نواب التنسيقية