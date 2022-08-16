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"التنسيقية" تقدم واجب العزاء في ضحايا كنيسة "أبو سيفين"

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القاهرة - سامية سيد - قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واجب العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين بمطرانية شمال الجيزة، ومقرها كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمهندسين.

 

ونقل الوفد، مواساة وتعازي جميع أعضاء التنسيقية للكنيسة المصرية وأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم.

 

ضم وفد التنسيقية، النائب نادر مصطفي، النائب محمد اسماعيل، النائب أحمد رمزي، النائب عماد خليل، النائب احمد فتحي، النائب محمد تيسير مطر، والنائبة رشا أبو شقرة.

 

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 وفد التنسيقية يقدم العزاء في ضحايا كنيسة "أبو سيفين"

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وفد التنسيقية 

 

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نواب التنسيقية 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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