شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عزت نائب التنسيقية يسلم مستلزمات طبية لمستشفى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه قام اليوم باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتسليم إدارة مستشفى العجوزة عدد 20 كرتونة مستلزمات طبية علي أثر أزمة فاجعة أمس بحريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة .

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد زار مصابى كنيسة أبو سيفين بإمبابة، الذين تم نقلهم لمستشفى العجوزة ومستشفى إمبابة، فور اندلاع حريق بالكنيسة صباح اليوم.

وحرص وفد التنسيقية، على الاطمئنان على حالة المصابين وتقديم كل سبل الدعم فيما يحتاجونه للتعافي من إصاباتهم التي لحقت بهم جراء الحادث الأليم الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وعبر أهالي المصابين، عن امتنانهم لحضور نواب التنسيقية الفوري، والوقوف بجوارهم في هذا الحادث الأليم.

وقدم الوفد، خالص التعازي للأهالي اللذين فقدوا ضحايا في الحادث وكانوا متواجدين بالمستشفى للاطمئنان على مصابين من ذويهم أيضا.

وأكد النواب لأهالي المصابين والضحايا، أنهم في حالة متابعة مستمرة لتداعيات الحادث ولن يتوانوا عن تقديم الدعم اللازم لكافة المصابين سواء أثناء مرحلة تلقيهم العلاج أو بعد خروجهم من المستشفى.

وقدم الوفد، الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفى العجوزة ومستشفى إمبابة وهيئة الإسعاف والهلال الأحمر على ما قاموا به من جهد لإنقاذ المصابين، نقلهم بحرص وسرعة للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كلا من النائب محمود القط، النائب أحمد أحمد مقلد، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، النائبة غادة علي، النائب عماد خليل، النائبة هيام الطباخ، النائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي.

وضم وفد التنسيقية من الاعضاء ماجد طلعت، سمية هاشم سميرة الشريف، ومصطفى الجمل.