اليوم.. الطعن في قضية "فتاة الدقهلية المغتصبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة العاشرة بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أمل فتاة الدقهلية المغتصبة".

كان المحامي السيد بدره، دفاع أمل الفتاة، قد تقدم بمذكرة دفاع عن موكلته بصفتها مجني عليها، ضد "م. خ"، بصفته متهما في الطعن رقم 7949 لسنة 12 ق جنح النقض بالدائرة العاشرة.

تعود بداية الواقعة في 2018 إلى تعرض المجني عليها أمل فتاة الدقهلية للاغتصاب، من قبل أحد الأشخاص كان قد تقدّم لخطبتها ورفضت قبوله فتوعدها وانتظر عودتها من أحد الدروس الخصوصية، حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوي، وانقض عليها وجذبها إلى أحد العقارات المهجورة، وعاشرها مُعاشرة الأزواج، ما نتج عنه حمل ورزقت منه بمولودة، لكن المتهم أنكر الواقعة ورفض نسب الطفلة.

وقضت محكمة الجنح ببراءة الشاب من تهمة الاغتصاب، مما جعل محكمة الأسرة تؤجل قرار الحكم في قضية النسب لحين الانتهاء من تحديد وجود اغتصاب من عدمه.