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الرئيس الأوكراني يدعو إلى فرض عقوبات ضد روسيا "رداً على الابتزاز النووي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف-(أ ش أ):

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول العالم إلى فرض عقوبات ضد روسيا، كرد فعل على ما أسماه "الابتزاز النووي" الروسي حول محطة زابوريجيا النووية.
ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن زيلينسكي قوله -في كلمة له عبر الفيديو- إن "القصف الاستفزازي لأراضي المفاعل مستمر"، مضيفاً أن "روسيا تقوم بقصف البلدات والتجمعات المجاورة له".
وتابع الرئيس الأوكراني أن "الجيش الروسي يخفي الذخائر والمعدات في منشآت المحطة، والأخيرة ملغومة بحكم الأمر الواقع".
ودعا زيلينسكي إلى "الانتقال من المناقشات والدعوات إلى عقوبات جديدة مشددة ضد روسيا" وإلى "انسحاب جميع القوات الروسية من أراضي المحطة والمناطق المجاورة دون أي شروط".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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