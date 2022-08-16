أول تعليق من كنيسة الأنبا موسى الأسود على نشوب حريق بالكنيسة



محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود يمين المحور التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر وأسيم وتوابعتها بيان عاجل بشأن الحريق الذي وقع داخل الكنيسة.

وجاء البيان كالتالي: "بخصوص ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن نشوب حريق في كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود يمين المحور التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر وأسيم وتوابعتها.

نوضح أن ما ورد غير دقيق حيث أنه لم يحدث حريق بالكنيسة.

وتابع البيان :- "حيث أنه أثناء أداء صلوات النهضة الروحية بالكنيسة حدث شرز كهربائي بلوحة الكهرباء وتم فصل التيار ولم يقع أي خسائر بشرية أو مادية بالكنيسة والجميع بخير.

ووجهت كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود، الشكر لجميع أجهزة الدولة على سرعة التوجه للإطمئنان والوقوف على الموقف مصلين إلى الله أن يحفظ كنيسته وشعبه ومصرنا من كل شر.