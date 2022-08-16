بعد حادث كنيسة المنيرة.. طلب برلماني بمراجعة إجراءات السلامة بالمؤسسات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء يستلزم ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية في كل المؤسسات العامة؛ سواء المساجد أو الكنائس والمدارس والمصانع وجميع المؤسسات.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية، إلى أن قوانين البناء توجب الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، وتركيب أجهزة إنذار وحريق وغيرها، إلا أن تكرار هذه الحوادث يوجب أهمية المراجعة الدورية عليها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح "زين الدين"، أهمية أن تكون هناك مراجعة دورية لإجراءات السلامة في المنشآت؛ وفي مقدمتها إنذارات الحريق مثل أجهزة الاستشعار، وتوفير سبل التعامل مع هذه الأزمات وقت حدوثها لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وشدد البرلماني، على كل الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارات المحلية في كل محافظات مصر، بعمل خطة لمراجعة كل إجراءات السلامة في كل المنشآت الموجودة حفاظًا على أرواح الأبرياء.

ولفت "زين الدين"، إلى أن الدولة تعاملت بشكل جيد مع حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، لا سيما في ظل تحرك كل الجهات المعنية، والتوجيه بإسعاف المصابين وتعويضهم والمتوفين.

وأشاد عضو مجلس النواب بالتوجيهات الرئاسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإعادة إعمار الكنيسة التي تعرضت إلى الحريق.