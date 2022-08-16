كان بيضربه ومات في إيده .. تفاصيل جديدة في واقعة قتل أب لنجله بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت التحقيقات في قضية قتل أب لنجله وحرق جثته، أن فكرة روادته بحرق الجثة خوفًا من إبلاغ الجيران واكتشاف الأمر ولكن الرائحة ظلت في المنزل واختفاء الإبن جعل الجيران يبلغون عنه.. وبإجراء التحقيقات معه اعترف بمكان حرق الجثة بجوار الطريق الدائري، وعندما وصل رجال المباحث لم يجدوا سوى الجمجمة فقط.

أضافت التحقيقات، أن الأب المتهم مدمن للمخدرات وأنها هي من قادته إلى تلك الجريمة، حيث أنه كان يضرب ابنه بسبب لهوه وأنه كان يقوم بتأديبه ومات أثناء الضرب "فخشى من افتضاح أمره فتركه على السرير 5 أيام حتى انتشرت رائحة كريهة.

وكان قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على شخص متهم بقتل نجله البالغ من العمر 11 عامًا، بمنطقة منطي بقليوب، حيث قام بتقطيع الجثة ومحاولة إحراقها بدائرة مركز شرطة قليوب تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغًا بقتل أب لنجله وتقطيع جثته ومحاولة إحراقها بمنطقة منطي بقليوب بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية وتشكل فريق بحث من مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم "ي.ف.ا" بقتل نجله "أ" 11 عامًا، وأنه قام بقتله ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن قام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة محاولًا إحراق الجثة بجوار الدائري.