كاهن كنيسة الأنبا موسى بالجيزة: سيطرنا على شرز كهرباء سريعا.. وإحنا كلنا في أمان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال القمص سيرابيون عبدالله، كاهن كنيسة العذراء والأنبا موسى في الجيزة، إنه حدث شرز في لوحة الكهرباء الرئيسية للكنيسة، وتم السيطرة عليه.

وأضاف في فيديو له نشره على "فيسبوك": "لدينا سكينة قطع في الكنيسة وفصلنا كل الكهربا عن مبنى الكنيسة، ونزلنا الشعب اللي كانوا في الكنيسة بأمان وسلام ونشكر ربنا على كدة".

وتابع: "معندناش أي إصابات أو خسائر وأنا بتكلم من داخل الكنيسة وبنشكر كل القيادات المعنية وأجهزة الدولة، لأنهم على اتصال بينا واستعداد للمساعدة في أي شيء".

وكانت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن حريقًا اندلع في كنيسة الأنبا موسى بالجيزة، وهو ما نفاه القمص سيرابيون.