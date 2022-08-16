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يورجن كلوب يفتح النارعلى مهاجم ليفربول

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محمد الفلاح - فتح المدير الفني الألماني يورجن كلوب النار على داروين نونيز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تحصله على البطاقة الحمراء في مباراة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.  

وتحصل وافد ليفربول الجديد على البطاقة الحمراء عقب التحامه مع مدافع الخصم، ليغيب نونيز عن صفوف ليفربول حتى 3 مباريات قادمة.

وأدلى مدرب الريدز بتصريحات صحفية مثيرة، عقب التعادل الساق الذي حققه ليفربول في عقر داره " الأنفيلد"، أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية من الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.

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ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت في السطور التالية التصريحات الخاصة بـ يورجن كلوب، واتس جاءت كالتالي..

تصريحات يورجن كلوب بعد تعادل ليفربول أمام نيوكاسل

أكد كلوب:" أعتقد أن الأداء كان جيدًا، إذا فكرت مع كل الظروف التي واجهناها الأسبوع الماضي.. فلا يزال بإمكاننا البدء مع فريق جيد والضغط على الخصم."

وواصل: "بدأنا المباراة كما يجب أن نبدأها ولكن أخطأنا بالتغطية بهدفهم.. من الصعب ان توقف انطلاقات ويلفريد زاها."

واستكمل:" فيرمينو قد يكون جاهز للمباراة القادمة "ضد مانشستر يونايتد"."

واختتم:‏" نونيز يعلم أنهُ خذلنا، سأتحدث معه، هذه ليست ردة الفعل التي نود رؤيتها".

ليفربول يواصل التعثر في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ويواصل وصيف إنجلترا 2021/2022 التعثر في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل أمام فولهام في أولى مبارياته بالبطولة الإنجليزية بهدفين لكل منهما، وتعادل أمس أمام كريستال بالاس بواقع هدف لكل فريق.

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موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي

يقع الريدز في المركز الـ 12 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين فقط لا غير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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