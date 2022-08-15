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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية اليوم الأثنين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - أنتهت فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وكريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في نهاية الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، بعد مباراة جيده دفاعيًا لفريق بالاس بقيادة المدرب باتريك فييرا.
ترتيب الدوري الإنجليزي
ويواصل فريق ليفربول للمباراة الثانية على التوالي سلسلة اضاعة الفوز ونزيف النقاط بالتعادل للمرة الثانية امام فولهام ويحقق النقطة الثانية من مباراتين.
ويتصدر المشهد مانشستر سيتي وآرسنال وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل على النحو التالي:
1 مانشستر سيتي، 6 نقاط.
2 آرسنال، 6 نقاط.
3 برينتفورد، 4 نقاط.
4 توتنهام، 4 نقاط.
5 نيوكاسل يونايتد، 4 نقاط.
6 ليدز يونايتد، 4 نقاط.
7 تشيلسي، 4 نقاط.
8 برايتون، 4 نقاط.
9 أستون فيلا، 3 نقاط.
10 نوتنجهام فورست، 3 نقاط.
11 بورنموث، 3 نقاط.
12 ليفربول، نقطتان.
13 فولهام، نقطتان.
14 ولفرهامبتون، نقطة.
15 ليستر سيتي، نقطة.
16 كريستال بالاس، نقطة.
17 ساوثهامبتون، نقطة.
18 إيفرتون، بلا نقاط.
19 وست هام، بلا نقاط.
20 مانشستر يونايتد، بلا نقاط.