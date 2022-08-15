محمد الفلاح - أنتهت فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وكريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في نهاية الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، بعد مباراة جيده دفاعيًا لفريق بالاس بقيادة المدرب باتريك فييرا.

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012