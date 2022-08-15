إخماد حريق داخل معملين وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن إخماد حريق داخل معملين للنجارة في العلاوي وسط بغداد.



وقالت المديرية في بيان، "أخمدت فرق الدفاع المدني نيران حادث حريق اندلع داخل معملين للنجارة مشيدة من ألواح "الجينكو" وبناء من الطابوق متهالك قديم في أزقة منطقة العلاوي الضيقة وسط بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار إلى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".