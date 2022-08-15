الرئاسة اللبنانية تكشف حقيقة منح الجنسية لابنة سليماني

وقالت في بيان: "نفى مكتب الإعلام في الرئاسة ما بثته مساء اليوم محطة "الحدث" التلفزيونية وموقع "العربية - نت" من أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوما منح بموجبه الجنسية اللبنانية للسيدة زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني".وأكد مكتب الإعلام أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت الرئيس اللبناني أصدر قرارا مثيرا منح بموجبه الجنسية لزينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

يشار إلى أن ابنة سليماني متزوجة من رضا صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في حزب الله اللبناني.