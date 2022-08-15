أسعار النفط.. تراجع أمام عوامل عدة

وتراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 5.1 في المئة، ليبلغ 93.15 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5.3 في المئة إلى 87.23 دولارا للبرميل.

وتزامنا مع تصريحات تشير إلى تقدم في الاتفاق النووي مع طهران، سجّلت أسواق الأسهم هبوطا بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة، رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.



وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة في الأساس بشكل كبير على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي وسجّلت تراجعا يوميا بلغت نسبته أكثر من 5 في المئة.