نائبة عن التنسيقية: دور البرلمان ليس خدمى أو تشريعى فقط بل رقابى على الحكومة

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوزراء الذين طالهم التعديل الوزارى قاموا بمجهودهم على أكمل وجه بكل ما يستطيعون فعله فى حقائبهم الجديدة، ونتمنى للوزراء الجدد التوفيق.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية فى العصر الحديث لا تسير على أن مجلس النواب شكل ديكورى، بل أن اللجان الفرعية كانت تتابع كل ما تقوم به الحكومة.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كنا نتحدث عن صوت الشعب فى كل القطاعات فى بناء الانسان والصحة والتعليم والصناعة وطوال الوقت نتحدث مع الحكومة أين أنتم فى كافة المجالات ونصفق لمن يحقق نجاحا، ولا نقوم بعمل خدمى أو تشريعى فقط بل أيضا رقابى على الحكومة، وتختلف درجات الفاعل من وزير لأخرى ومن حقيقة لأخرى وهذا يكون له انعكاس على كشف حساب الوزير فى مجلس النواب.