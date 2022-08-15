شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة السعيد: هناك فلسفة وراء أى تعديل وزارى.. والهدف تحسين الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن نسبة الحقائب الوزارية التى تم تعديلها هو 40%، موضحا أن التعديل الوزارى ليس هدفا في حدث ذاته ولكن هناك فلسفة وراء أى تعديل وزارى.

وأضاف نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التعديل ليس هدف أقوم به فقط، موضحا أنه منذ فترة هناك عدد كبير من الوزراء موجودين فى مناصبهم ويعملون بكامل الدعم من القيادة السياسية وبالتالى هناك تقييمات يتم إجرائها كل فترة.

ولفت نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إلى أن التعديل الوزارى شمل بعض الوزارات الخدمية، والهدف دفع دماء جديدة لتحسين الأداء الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.