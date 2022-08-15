الحوثي يعيق فتح طرق تعز للمساعدات

عبر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم إحراز المزيد من التقدم في فتح الطرق بتعز والمحافظات الأخرى حتى الآن.

فيما أكد مكتب الشؤون الإنسانية، في كلمته، أن وكالات الغذاء تواجه قيودا كبيرة في اليمن، مشيرة إلى 352 حادث إعاقة لإيصال المساعدات بمناطق الحوثيين.

ويأتي ذلك، فيما تواصل ميليشيا الحوثي تعزيز مواقعها في كل الجبهات وبخاصة في مأرب وتعز وترتكب عشرات الخروقات اليومية وترفض فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات. تمديد الهدنة

يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت في 2 أغسطس الجاري، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

وقال غروندبرغ في بيان: «يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022».

ويعتبر بند فتح طرق رئيسية ومنافذ لتعز هو أحد بنود الهدنة اليمنية، والتي تم تمديدها، لكن عدم رغبة الحوثيين على التعاون لا يزال يشكل عقبة أمام الوصول لنتائج مقنعة لتحقيق السلام متسببة بإعاقة نقل البضائع والوقود والحد من حركة السكان المحليين.

وأشار غروندبرغ أن الأطراف اليمنية التزمت بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر القادم..

في إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول آخر المستجدات في اليمن، و أن الاتفاق الموسع سيشتمل على عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لليمنيين.