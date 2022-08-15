شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب على صفقات برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على الصفقات التي ضمها برشلونة الإسباني.

صفقات برشلونة

وتعاقد برشلونة مع كلًا من: روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسيه، رافينها، أندريس كريستنسن، جول كوندي وبابلو توري.

تعليق كلوب على صفقات برشلونة

وسؤل كلوب في تصريحات لـ صحيفة "كيكر" الألمانية، عن كيف تمكن برشلونة من أن يتعاقد مع الصفقات رغم وضعه المالي.

وقال: "لا أفهم كيف فعلوا ذلكوأضاف: "ليس لأسباب مختلفة، أحد تلك الأسباب هو أنني لست خبيرًا ماليًا".

وتابع: "الثاني، إذا أخبرتني أنه ليس لدي أي أموال، فلن أنفق أي شيء بعد الآن، لقد قطعت بطاقتي الائتمانية مرتين، لحسن الحظ كان ذلك قبل بضع سنوات".

واختتم: "أشاهد ما يحدث كمشجع لكرة القدم، لا أفهم ما يفعلونه، لقد كان برشلونة ناجحًا خلال العقود القليلة الماضية، كنت أشاهد مبارياتهم وآمل أن ينجحوا في استعادة أنفسهم".