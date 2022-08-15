الصين تعلن أنها تجري مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان

15 أغسطس , 2022 تايوان (أ ف ب). أعلنت الصين الاثنين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي يزورها راهناً خمسة برلمانيين أميركيين. وجاء في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن «جيش التحرير الشعبي الصيني نظّم في 15 آب/أغسطس دورية لتأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان».

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