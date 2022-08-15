شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لتكريم أوائل الطلبة وإطلاق قوافل تعليمية مجانية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الإثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري، لتسليم المكافآت المالية للطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وممثلي الإدارة التعليمية في المحافظة، وكانت مدرسة زهرات العلا الإعدادية بنات بإدارة العامرية قد تأهلت للمباراة النهائية، ليحصل تعليم الإسكندرية على المركز الثاني جمهوري في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية في المباراة النهائية، كما تم تكريم مدرسة الدكتور نعيم أبوطالب الابتدائية بإدارة العامرية بشهادات تقدير لحصولها على المركز الثالث على مستوي الجمهورية للمرحلة الابتدائية في ذات المسابقة، وتضمنت الاحتفالية، عروض فنية واستعراضية، كورال، عزف موسيقي، ويذكر أن مسابقة أوائل الطلبة نظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، علي مستوي قري ومراكز محافظات الجمهورية.

واصلت غرفة العمليات التي شكلتها أمانة الحزب بالمحافظة عملها على مدار الساعة في متابعة تداعيات حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، وأعلنت عن الإتفاق مع بنك الدم بمستشفى المعلمين بالزمالك على توفير عدد 50 كيس دم بلازما والذي تُعد الاحتياج الأكبر لمصابي الحروق، وذلك في الوقت الذي تم البدء في تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين، ومنن جانبه، نظمت أمانة الحزب بقسم الجيزة رحلة ترفيهية بالمجان للأطفال ذوي الهمم لقرية دانة عمر السياحية، وأقامت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، ندوة تثقيفية حول كيفية تربية الأبناء بمشاركة استشاريين الطب النفسي والسلوكي، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه أمانة الحوامدية، تنفيذ المبادرة التي أطلقتها تحت شعار "طلباتكم أوامر" التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين في كافة الملفات.

وفي محافظة جنوب سيناء

تواصل أمانة مدينة شرم الشيخ، لليوم السادس، فعاليات توزيع زجاجات المياه المعدنية، وعلب العصائر علي عمال الطرق والرصف والنظافة، في مختلف أحياء المدينة، نظراً لإرتفاع درجات حرارة الجو في شهر أغسطس بالمدينة، حيث شكلت الأمانة فرق من شباب الحزب للنزول والتوزيع علي العمال والتخفيف عنهم.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز الداخلة، حفل ختام برنامج تدريبي مجاني عن الاسعافات الأولية لأهالي قرية القصر، والذي تنظمه أمانة الحزب بالمركز بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية القصر، وسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربين، ومن جانبه، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، التدريب المجانى، التحول الرقمي، level1، ويبدأ التدريب من الساعة الخامسة مساء لمدة أسبوعين بواقع 3 أيام في الأسبوع بقاعة الحاسب الآلى بمديرية التربية والتعليم، ويهدف التدريب إلى رفع مهارة الحاسب الآلى لدى المتدربين كمستوى اول ونظرا الإقبال على التدريب تم تنفيذ مجموعة أخرى لاستيعاب العدد المطلوب.

وفي محافظة الغربية،

عقدت أمانة المرأة بثان طنطا، ورشتها الثانية للتدريب علي الحرف اليدوية، لخلق فرص عمل جديدة للسيدات تساعد علي تحسين المستوي الاقتصادي للأسرة تماشيا مع خطة الدولة للتنميه المستدامة، وخصصت هذه الورشه لتعلم صناعه باقات الزهور من حبات اللؤلؤ، ومن جانب أخر، نظمت أمانة مدينة زفتي، ورشة عمل في التصوير والمونتاج، ولاقت ترحيب من الحاضرين حيث يعد المونتاج من أصعب المهام فهو يحتاج إلى برامج احترافية صعبة على غير الدارسين، فقد تم توجيه الأعضاء إلى بعض البرامج المفيدة على الهاتف المحمول وهي احترافية وسهلة الاستخدام أيضًا، وكذلك تم استكمال الورشة بدورة تدريبية في الكتابة الصحفية، وذلك بغرض رفع كفاءة الاعضاء في كتابة الأخبار الصحفية لتغطية الفاعليات تغطية صحفية سليمة.

وفى محافظة الفيوم،

واصلت أمانة قسم ثاني الفيوم، ‎لليوم الثانى علي التوالي، الكورس التأسيسي "لمبادئ اللغة الانجليزية المجاني بمقر أمانة الحزب، وقد بدأت تنظيم الكورس لطلاب الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة، وتستمر علي مدار ستة أيام ‎حاضر خلال اليوم الثاني خبير اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم، واستمرت المحاضرة 3 ساعات على فترتين، وشهد الكورس إقبال كبير من الطلاب بجميع صفوف الثانوية العامة، حيث لاقت المحاضرات، إشادة من الحاضرين هذا وفي نهاية الكورس التأسيسي لمبادئ اللغة سوف يتم منح شهادة لاتمام الكورس للطلاب المتميزين.

وفي محافظة دمياط

تدشن أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "رد الجميل"، والتي تستهدف إطلاق قافلة تعليمية لجميع المراحل التعليمية في جميع المواد الدراسية طوال العام الدراسي، وعقدت أمانة الحزب اجتماعاً مع ما يقرب من أربعين مدرس من أكفأ المدرسين علي مستوي محافظة دمياط في المواد الدراسية المختلفة، ومن المقرر أن تبدأ مع بداية العام الدراسي كل يوم جمعة لجميع المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي واعدادي وثانوي، وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية ومواجهة الظواهر السلبية التى تعوق تقدم الوطن.

وفي محافظة أسيوط

بدأت أمانة المرأة بمركز أبو تيج، فعاليات الدورة التدريبية، لتعليم فن المشغولات اليدوية بمقر أمانة الحزب بالمركز، بعدد 20 متدربة، بالتزامن مع مبادرة أمانة المرأة بالمحافظة، التي سيتم إطلاقها قريبا "انتاجك مستقبلك "، والتي تهدف إلى بناء المهارات الإنتاجية للمرأة، وتهدف إلى إبراز وتأكيد دور المرأة للنهوض بأسرتها وتسليط الضوء على دورها المجتمعي ومايمكن أن تقوم به في ضوء الظرف الراهنة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية فى الأونة الأخيرة عن طريق القيام بإعطاء افكار لبعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والقيام بالتدريب لمن لا يمتلكون الخبرة وتقديم يد العون للمرأة الأكثر احتياجا كونها مسئولة عن أسرتها.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.