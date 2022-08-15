شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. عقوبة نارية تنتظر مانشستر يونايتد بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص عقوبة قد يتم توقيعها على مانشستر يونايتد، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مانشستر يونايتد مهدد بعقوبة من فيفا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد مهدد بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سبب العقوبة



وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول نية مانشستر يونايتد لفسخ عقد كريستيانو رونالدو،رونالدو، بسبب استياء النادي من تصرفات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يمكنه فسخ عقد رونالدو لأنه في فترة الحماية من فيفا، حيث أن العقد ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأشارت إلى أن لوائح فيفا تسمح بفسخ العقد بعد نهاية الموسم الثاني بين اللاعب وناديه دون تعويض، طبقًا للمادة رقم 17 من النظام الأساسي في انتقالات اللاعبين.

ماذا يحدث في حال فسخ العقد

وفي حال قام مانشستر يونايتد لفسخ العقد سيكون مطالب بتعويض رونالدو لما تبقى من عقده، بالإضافة إلى المزايا والحقوق المستحقة حتى 30 يونيو 2023، كما سيتعرض النادي لعقوبة بمنع التعاقدات لمدة فترتين انتقال.